Florenzi parla da leader: “Ci manca qualcosa”, poi la richiesta ai tifosi

Perde il Milan a San Siro contro l’Udinese, il gol di scarto è solo uno ma pesa tanto. Florenzi ha commentato la sconfitta.

Finisce 0-1 Milan-Udinese, grazie ad un rigore assegnato al 61′ esimo minuto da Sacchi per un pestone di Adli su Ebosele. Pereyra si posiziona sul dischetto e butta la palla in rete, gol che serve all’Udinese per portarsi in vantaggio sul Milan. Ai rossoneri non è bastata il resto della gara per pareggiare, nonostante le diverse occasioni avute nei minuti finali. Tre punti persi che potevano essere molto importanti per la classifica, con la sconfitta di oggi sono quattro le partite di seguito in cui il Milan non riesce a portare a casa una vittoria.

Seconda sconfitta di fila in casa per il Milan non succedeva dal 2019, un dato che sicuramente pesa, oltre che per i numeri anche dal punto di vista mentale e soprattutto in ottica Champions League, visto che martedì ci sarà il PSG da affrontare a San Siro.

Le parole di Florenzi dopo Milan-Udinese

Nel post partita, Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN, di seguito le sue parole:

Sulla sconfitta:

“Questa sera ci è mancato qualcosa, soprattutto sotto l’aspetto della lucidità: ad inizio secondo tempo se Reijnders avesse fatto gol sarebbe cambiata la partita”.

Sulla differenza con la sconfitta contro la Juve:

“Questa è una sconfitta molto diversa rispetto alla partita della Juve. Ora dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, anche i tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto fino all’ultimo”.

Sulla situazione spogliatoio:

“Abbiamo ragazzi giovani ed intelligenti che si sono catapultati nel mondo Milan e stanno capendo cosa vuol dire questo Milan.

Questa sera ho visto un gruppo amareggiato per la sconfitta, ma non è un gruppo alla deriva”.

Sul problema del Milan:

“Il problema è che non si vince. A parte gli scherzi, è un momento delicato, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte quando si è in burrasca: siamo a secco da 4 partite e non è una situazione che deve vedere protagonista il Milan”.

Su cos’è mancato:

“Anche l’anno scorso si presentavano questi problemi con le squadre chiuse, ma non è un attenuante: l’assenza di Pulisic e Chuku è importante, ci mancano”.

Sugli episodi: