Galliani-Milan, spunta il retroscena di mercato: “Voleva un giocatore di questa Juventus”

Ad anni di distanza è stato svelato un curioso retroscena di mercato che avrebbe potuto aiutare il Milan in questi anni.

Come noto ai moltissimi amanti del mondo del calcio, spesso le vie del mercato sono infinite. Capita ogni tanto anche che alcuni retroscena vengano rivelati anni dopo con i tifosi che scoprono a distanza di tempo quale giocatore sarebbe potuto arrivare nella loro squadra. Questa volta tocca ai tifosi del Milan che scoprono una notizia abbastanza particolare.

Galliani voleva portare Rabiot al Milan, parola della madre Veronique

Veronique, madre di Adrien Rabiot ha confessati ai microfoni dei colleghi di SportWeek che suo figlio in passato sarebbe potuto finire al Milan. Questo l’aneddoto svelato dalla mamma-agente del centrocampista francese: “Ho avuto la fortuna di conoscere una grande persona come Adriano Galliani, nel 2014 quando giocava al PSG voleva portare mio figlio al Milan”.

La storia recente del calciomercato ha poi svelato che Rabiot sia poi davvero arrivato in Italia ma non con la divisa del Diavolo. Il centrocampista francese è infatti dal 2019 un calciatore della Juventus e per il suo tecnico Max Allegri è spesso un punto fermo della formazione iniziale.

Adriano Galliani è certamente un dirigente che ha fatto le fortune del Milan in passato e nel lontano 2014 aveva fiutato il talento di un giovane Rabiot. Il francese sembrava infatti in uscita dal PSG prima di rinnovare e lasciare il club della capitale a parametro zero cinque anni più tardi per arrivare sempre in Serie A ma nella Juventus.