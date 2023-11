Gol annullato a Piccoli: il presidente del Lecce non ci sta

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto sul gol annullato a piccoli nei minuti finali del match contro il Milan

Il patron del Lecce, Sticchi Damiani, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di uno degli episodi più discussi della sfida con il Milan. Parliamo ovviamente del gol annullato a Roberto Piccoli dopo revisione al Var da parte del direttore di gara abisso

Questo il primo commento del presidente del club salentino:

Ho appreso dal designatore, e lo dico senza polemica, che lo step on foot è sempre da punire. Da nessuna parte però ho trovato scritto questo. Immagino sia una linea data ai direttori di gara per rendere oggettivo un qualcosa che oggettivo non può essere