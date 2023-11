“Grande uomo e allenatore”: l’ex Lazio non ha dubbi su Pioli

L’ex Lazio si è aperto in un’intervista esclusiva facendo riferimento anche a Stefano Pioli. Di seguito sono riportate le sue parole.

Pioli è al centro di varie discussioni dopo che la sua squadra non sta ottenendo i risultati che molti si aspettavano sia in campionato che in Champions League, a causa sopratutto dei tanti infortuni di quest’anno.

A parlare di Pioli oggi anche Igli Tare, ex giocatore di ruolo attaccante e dirigente sportivo dei biancocelesti dal 2008 al 2023 che si è aperto in una lunga intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport.

Le parole di Tare su Stefano Pioli

In questa lunga intervista, Tare ha rilasciato un commento su Stefano Pioli, allenatore del Milan. Di seguito ciò che ha detto su di lui

«Grande uomo e grande allenatore. Ho avuto modo di apprezzarne il carattere, le capacità tecniche, l’onestà, appunto, la qualità umana. Stefano è sincero. Mi dispiacque l’esonero il secondo anno, lui stesso ha ammesso che è stato il dolore professionale più forte, gli piacevano l’ambiente e il progetto, un grande progetto. Per sua stessa ammissione, soffrì di meno quando fu costretto a lasciare la Fiorentina e l’Inter».

Ha inoltre continuato rispondendo alla domanda se un possibile affiancamento di Ibrahimovic avrebbe giovato il tecnico rossonero:

«Stefano ha bisogno di confrontarsi con sincerità, senza retropensieri».

Conclude quindi che andare d’accordo con Stefano Pioli è molto facile basta solamente essere sinceri come lo è lui.