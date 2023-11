Guirassy-Milan, spunta un problema: il club non vuole demordere

Il Milan cerca ancora un attaccante e tra le opzioni c’è Guirassy. Nella trattativa, però, spunta un problema anche abbastanza inatteso.

Da quest’estate l’obiettivo principale del Milan è stato quello di comprare un centravanti che potesse far rifiatare Giroud. Taremi, obiettivo principale del club rossonero, è sfumato all’ultimo e per questo il Diavolo è stato costretto a ripiegare su Okafor e Jovic.

Entrambi, però, stanno trovando qualche difficoltà. Lo svizzero perché non è proprio un numero 9, mentre l’ex Fiorentina non sta riuscendo a dare un contributo sufficiente alla causa. Motivi per cui il Milan resta sul mercato e in particolare su Guirassy. Stando alle ultime notizie, però, non sarà facile portare l’attaccante dello Stoccarda a Milano.

Guirassy-Milan, brutte notizie: cos’è successo

Serhou Guirassy è senza ombra di dubbio una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione in Bundesliga. L’attaccante dello Stoccarda, classe 1996, si è reso protagonista di un avvio fantastico con 15 gol nelle prime 9 giornate. Numeri che soltanto Harry Kane sta riuscendo a contrastare per quanto riguarda il massimo campionato tedesco.

Il Milan, da tempo sulle tracce del giocatore, a vedere le ultime prestazioni si è ulteriormente ingolosito. C’è un problema, però: secondo Tuttosport, il calciatore dello Stoccarda sarebbe poco propenso a cambiare squadra a stagione in corso. Un ostacolo che, alla fine dei conti, potrebbe rivelarsi insormontabile nell’ottica di un trasferimento nel corso del prossimo mercato di gennaio.