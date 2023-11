“Ibra arriva”: l’ultimo annuncio non lascia più dubbi sul ritorno

Il ritorno al Milan dello svedese è sempre più vicino e secondo le ultime dichiarazioni manca solo il comunicato ufficiale

Prima della sosta per le Nazionali ci siamo lasciati con un Milan fermato a Lecce sul 2-2, con il rischio addirittura di perdere dopo un gol allo scadere poi annullato dal VAR per un fallo molto discusso. Il pareggio con i salentini è stato però solo l’ultimo dei risultati negativi ottenuti dai Rossoneri che in poche settimane hanno perso punti su punti, scivolando addirittura ad otto punti dalla vetta.

La sensazione di molti è che serva una ventata d’aria fresca e anche all’interno della società sembrano averlo capito. Al momento non si pensa però ad un cambio di allenatore (cosa che molti tifosi rossoneri vorrebbero), ma bensì all’aggiunta in società di una nuova figura e quella figura non può che essere Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è stato individuato come l’uomo adatto per poter dare un cambio di rotta e la società ha deciso di puntare su di lui. Il suo ritorno in rossonero sembra ormai cosa fatta e a dirlo è stato anche Gianluca Di Marzio che nelle ultime ore ha confermato come tutto è ormai indirizzato per il ritorno dell’ex PSG nella Milano rossonera (stavolta in giacca e cravatta).

Di Marzio conferma il ritorno di Ibra: le sue parole

Il noto giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport24, ha parlato del ritorno al Milan di Ibrahimovic, pronto ad entrare come membro della società, anche se il suo ruolo al momento non è ancora del tutto e per saperlo bisognerà aspettare l’annuncio del club:

Ibra arriva, i tempi non li conosciamo. Sarà un punto di riferimento sportivo di Cardinale nella galassia Milan e nella galassia di Cardinale. Sarà il suo occhio tecnico e sportivo. Deciderà, secondo me, in quale ambito territoriale si troverà meglio: se più vicino all’allenatore, più vicino alla squadra, più vicino ai dirigenti per le scelte del club.

Secondo Di Marzio è quindi ormai fatta per il ritorno dello svedese, ma solo il comunicato ufficiale del Milan saprà dirci quale sarà l’effettivo ruolo di Ibra. Ciò che però sembra certo è che i tifosi rossoneri potranno presto riabbracciare uno dei loro idoli indiscussi e che più di tutti ha lasciato un segno in tutto l’ambiente del Milan e il suo ritorno così tanto acclamato ne è la piena dimostrazione.