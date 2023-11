Ibra e il ritorno al Milan: la richiesta dello svedese

Zlatan is back. Mancano ormai gli ultimi dettagli. Lo svedese vuole un ruolo importante nel suo Milan che verrà.

Se a Milano è ormai normale che serva una scossa, quella del ritorno di Zlatan può essere una strategia chiara. Il ritorno di Ibra in società ha riacceso i cuori rossoneri.

Zlatan a Milanello, il ruolo internazionale diventa realtà

La Gazzetta dello Sport riporta alcuni spezzoni sulla vicenda che riporta lo svedese a Casa Milan. Zlatan vuole cambiare l’approccio al calcio: vuole diventare una figura internazionale, non stando solamente a Milanello ma in giro per il mondo rappresentando i colori del diavolo.

Bordo campo, spogliatoi, colloqui con staff e giocatori, ci sarà sicuramente questo nella carriera 2.0 di Zlatan Ibrahimovic, ma non solo. La volontà dello svedese è quella di assumere un ruolo di consulente per Cardinale (numero uno di RedBird). I dialoghi con la società continuano, ma c’è la luce in fondo al tunnel. Si attende solamente la stretta di mano.