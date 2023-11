Ibra torna al Milan, arriva la conferma: c’è solo un’incognita

Sempre più vicino il ritorno in rossonero dell’ex attaccante svedese. Al momento resta però da sciogliere un solo dubbio.

Nelle ultime settimane c’è stato un nome che più di tutti è stato accostato al Milan: si tratta senza dubbio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato scelto come l’uomo giusto per risollevare le squadre, facendo magari da ponte tra squadra e società. Il ritorno di Ibra in rossonero non sembra più in dubbio, ma c’è solo un fattore che sta frenando il comunicato ufficiale.

Di Marzio sul ritorno di Ibra: “Deciderà cosa fare”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, intervenuto negli studi di Sky Sport, il ritorno dello svedese è praticamente cosa fatta. Resta però da capire quale sarà il suo effettivo ruolo:

Ibra arriva, i tempi non li conosciamo. Sarà un punto di riferimento sportivo di Cardinale nella galassia Milan e nella galassia di Cardinale. Sarà il suo occhio tecnico e sportivo. Deciderà, secondo me, in quale ambito territoriale si troverà meglio: se più vicino all’allenatore, più vicino alla squadra, più vicino ai dirigenti per le scelte del club.

Per l’esperto di calciomercato il ruolo di Ibra sarà sicuramente quello di spalla del presidente Cardinale, ma al tempo stesso c’è ancora molta incertezza.