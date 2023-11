Il Fenerbahce torna su Krunic: Pioli ha deciso il suo futuro

Il Fenerbahce sarebbe intenzionato a tornare all’assalto per Rade Krunic, Stefano Pioli avrebbe già deciso il suo futuro

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, il nome di Rade Krunic è stato accostato con insistenza al Fenerbahce. Tra il club turco ed il centrocampista bosniaco poi non si è fatto nulla e l’ex Empoli sta così proseguendo la sua avventura in rossonero.

Krunic può partire? Pioli ha deciso

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la società di Istanbul proprio in questi giorni avrebbe fatto nuovi tentativi per il giocatore

Stefano Pioli da parte sua non sembrerebbe intenzionato a lasciar partire nel mercato di gennaio il centrocampista. Nel corso di questa stagione il classe 1993 ha collezionato 9 presenze in campionato. Salvo offerte irrinunciabili per l’intera stagione 2023/2024 Krunic resterà al Milan