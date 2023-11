Il Milan crolla in classifica: tra le peggiori in Serie A

Dopo un avvio entusiasmante il Milan di Stefano Pioli si è perso nel corso del tempo, perdendo terreno nei confronti di Inter e Juventus

Arrivati alla precedente sosta, al termine dell’ottava giornata di campionato, la classifica vedeva il Milan in testa alla classifica a quota 21 punti. L’unica sconfitta nel derby contro l’Inter, unica battuta d’arresto in un avvio super che ha visto i rossoneri trionfare anche con squadre come Roma e Lazio in maniera piuttosto agevole.

Dalla nona alla dodicesima: debacle Milan

Nell’arco di gare che vanno dalla nona alla dodicesima giornata, quella andata in scena l’ultimo weekend, il Diavolo ha portato a casa solo 2 punti in quattro partite. Al momento la vetta dista 8 punti.

Il Milan in questo frangente è stata la seconda peggior squadra della Serie A. Peggio ha fatto solo il Verona (tutte sconfitte per i veneti), al pari dei rossoneri Salernitana, Lecce e Sassuolo.