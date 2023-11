Il Milan guarda in Ligue 1: pronto l’affondo

Il Milan starebbe mostrando un discreto interesse per un giovane talento del campionato francese. La dirigenza rossonera ci pensa.

La retroguardia del Milan è attualmente in stato di emergenza. La situazione attuale sta spingendo i dirigenti rossoneri a esplorare nuove piste di mercato per rinforzare il reparto difensivo durante la finestra di gennaio. Tra i diversi nomi sondati, ci sarebbe anche un giovane talento del campionato francese.

Il Milan guarda in Ligue 1

Uno dei nomi che emerge con forza è quello di Esteve Milan, giovane difensore centrale classe 2002 attualmente in forza al Montpellier. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Moncada e lo staff dirigenziale del Milan stanno valutando la possibilità di portare Esteve Milan in rossonero, considerando il suo limitato impiego al Montpellier. Sono state appena 2 le presenze collezionate dal giovane difensore francese in questo inizio di stagione.

Lo scarso spazio trovato da Esteve Milan al Montpellier potrebbe facilitare un affare vantaggioso per i rossoneri, con la prospettiva di acquisire il giocatore a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo valore stimato in estate, che si attestava tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Il possibile trasferimento di Esteve Milan potrebbe rispondere alle esigenze immediate del Milan in difesa, offrendo freschezza e potenziale alla retroguardia di mister Stefano Pioli. Il suo talento emergente e la prospettiva di crescita potrebbero essere un investimento a lungo termine per i rossoneri.

Mentre i dettagli e i termini del trasferimento non sono stati ancora definiti, il Milan sembra determinato a consolidare la propria retroguardia e l’arrivo di Esteve potrebbe essere un passo significativo in questa direzione. Resta da vedere se questa mossa si concretizzerà e come potrebbe influenzare il destino del Milan nella stagione in corso.