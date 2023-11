Il Milan punta il giovane attaccante: “È l’erede di Giroud”

Tra le macerie e le delusioni del 2-2 maturato contro il Lecce, il Milan potrebbe aver trovato il perfetto erede di Giroud. Il nome.

Appena un mese è passato, eppure in quel di Milanello è cambiato tutto. Un capovolgimento di fronte assurdo quello vissuto dal Milan da sosta a sosta, con la prima affrontata da capolista dopo un sorpasso all’Inter mentre quella imminente sarà accolta come salvezza dall’incredibile periodo buio. In campionato, i rossoneri non sanno più vincere, come dimostrato dalle sconfitte con Juventus ed Udinese nonché dai pareggi con Napoli e Lecce, e la situazione comincia a farsi grave.

La squadra di Milano è infatti salda al terzo posto solo a causa del suicidio sportivo ad opera del Napoli contro l’Empoli. Al rientro dalla sosta, inoltre, è probabile che i rossoneri dovranno fare a meno dell’infortunato Leao oltre che dello squalificato Giroud, espulso proprio al Via del Mare contro il Lecce. Ecco dunque tornare a galla tutti i dubbi vissuti in estate circa l’attacco del club, con un Okafor dimostratosi molto più efficiente in fascia e con un Jovic che continua a convincere estremamente poco. In tale marasma però, le news di mercato che giungono in merito ad un possibile bomber, finito sotto gli occhi del Milan, continuano a crescere.

Milan, gli occhi sull’erede di Giroud

L’attacco in casa Milan continua ad essere il centro di un focus che non accenna a diminuire, data la poca prolificità delle riserve di Olivier Giroud. Furlani e Moncada sono però costantemente a lavoro per garantire ai rossoneri un nuovo bomber per la prossima stagione, e gli occhi dei due dirigenti sarebbero caduti sul vero e proprio erede dell’attaccante francese. Trattasi del classe 2000 Akor Adams, punta nigeriana ad oggi sotto contratto con il Montpellier, club francese che lo stesso Giroud portò al trionfo il Ligue 1 nel 2012. La storia del giovane attaccante comincia però ben lontano dalla Francia ed in particolare in Norvegia, dove le sue prestazioni nell’anno solare 2023 sono state emblematiche.

Prima di passare al Montpellier infatti, Adams ha collezionato ben 17 reti e 2 assist in 17 presenze complessive tra campionato e coppa norvegese, con indosso la maglia del Lillestrom. Poi, l’approdo in Ligue 1, dove gli attuali numeri dicono 7 reti in 11 partite. Solo Mbappè ha fatto meglio, in termini realizzativi, del classe 2000, che ha quindi attirato gli interessi di Furlani e Moncada in poco tempo. L’attuale valore di mercato di Adams si aggira quindi intorno ai 10 milioni di euro, con tale scenario portato alla ribalta da Gianluca Di Marzio sul proprio sito.