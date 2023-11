Il Milan vuole solo lui: si chiude già a gennaio

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. Domani ci sarà il PSG da ospitare in quel di Milano, serve una scossa ai rossoneri.

Pioli prepara la doppia sfida tra Champions League e campionato, tra PSG e Lecce. Geoffrey Moncada e la dirigenza rossonera preparano invece un mercato di misura per le prossime finestre che arriveranno. Per il match di domani sera Pioli ha ritrovato Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. Tutti e tre rientrano in gruppo e sono a disposizione, così come Krunic, che ha smaltito il problemino riscontrato contro l’Udinese, come riporta la Gazzetta dello Sport. Out invece Simon Kjaer. In questo momento Pioli ha solamente due difensori centrali a disposizione.

“Contro il PSG partirà titolare Pulisic, Chukwueze sarà pronto a rimpiazzarlo se ci sarà bisogno. Theo sta bene“. Queste parole arrivano direttamente dalla conferenza stampa di vigilia del match che vedrà sfidarsi Milan e PSG in quel di San Siro. Sui recuperi, Pioli aggiunge: “Loftus sta meglio, non so se ha i 90 minuti ma ha lavorato bene. Potrà avere un minutaggio non completo ma sufficiente per giocare“. Se negli altri reparti Pioli può sorridere, sulla difesa serve qualche mossa. Ecco perché Moncada si è già attivato. Attorno a Casa Milan in questo momento filtra una sola certezza, la necessità di prendere un difensore a gennaio.

Mossa in difesa, il Milan pesca il gioiello del Bournemouth

L’obiettivo resta l’Inghilterra. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, Lloyd Kelly sarebbe la priorità sul mercato del Milan. Il difensore inglese classe 1998 sarebbe il principale obiettivo di Moncada e della dirigenza rossonera. Lo stesso Moncada, in veste da scout, è reduce dal viaggio in Inghilterra lo scorso 28 ottobre, per la sfida contro il Burnley. Kelly è stato richiesto da molte squadre europee, anche il Tottenham ha messo gli occhi sul difensore inglese, offrendo 20 milioni di sterline. Kelly piace anche alla Juventus, e al Liverpool.

Difficile però che il Bournemouth se ne privi nella finestra invernale. Il rischio di perderlo a parametro zero c’è. Il Milan ha aumentato il pressing sul giovane difensore inglese. D’altronde Kalulu e Pellegrino staranno lontano dal rettangolo verde di gioco per molto tempo. Lo stesso Kjaer nell’ultimo periodo ha collezionato diversi acciacchi fisici. Al Milan restano soltanto Thiaw e Tomori. Ma in caso di loro assenza, al momento sarebbero guai.

Proprio per tutta questa serie di motivi, il Milan ha necessità in quel ruolo. L’affondo per Kelly quindi sembra sempre più probabile. La dirigenza rossonera studierà anche un possibile piano b per non farsi trovare impreparata in un ruolo chiave. Trattativa nel vivo per Lloyd Kelly? Difficile dare delle conferme. Una cosa certa esiste, che il Milan ha una forte necessità di comprare un difensore centrale nella prossima finestra di mercato.