Il Napoli crolla contro l’Empoli: come cambia la classifica del Milan

I Partenopei riescono a fare anche peggio dei Rossoneri e cadono in casa contro i toscani. La situazione in classifica può far sorridere.

Il pomeriggio di sabato per i tifosi del Milan è stato senza dubbio amarissimo. Contro il Lecce al Via del Mare il Diavolo si era portato in vantaggio di due reti all’intervallo, salvo poi sparire totalmente nella ripresa subendo la rimonta salentina, completata a metà solo grazie all’intervento del VAR allo scadere. I Rossoneri non sono però gli unici a vivere un momento di crisi: anche il Napoli sembra infatti irriconoscibile e oggi all’ora di pranzo è arrivato l’ennesimo scivolone.

Napoli sconfitto al Maradona: il Milan mantiene il terzo posto

Con il solo punto racimolato ieri, Leao e compagni avrebbero potuto scivolare al quarto posto venendo sorpassati proprio dai campioni d’Italia. La sconfitta però contro l’Empoli rimescola di nuovo le carte in tavola e permette addirittura al Milan di allungare a +2, con gli Azzurri che ora rischiano di farsi sorpassare dall’Atalanta (che andrebbe ad un punto dal Milan) e di farsi raggiungere dal Bologna, in caso di vittoria dei Felsinei in casa della Fiorentina.

Se lo Scudetto sembra ormai un miraggio, con la Juventus distante sei lunghezze e con l’Inter che può volare a +8, diventa fondamentale guardarsi le spalle per proteggere quanto meno il piazzamento Champions e i passi falsi delle avversarie non possono che essere positivi.