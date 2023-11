Il nuovo bomber arriva dalla Serie A: il Milan paga la clausola

Il Milan continua la caccia al nuovo centravanti da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. La società rossonera starebbe guardando in Serie A

Il Milan, in cerca di rinforzi in vista del mercato di gennaio, sembra aver puntato gli occhi su un talento della Serie A. La società rossonera, guidata da mister Stefano Pioli, si sta attivamente interessando all’acquisizione di un nuovo centravanti per innalzare il tasso tecnico della propria rosa.

Secondo fonti vicine al club, il Milan ha messo nel mirino un attaccante di un club di massima serie e sarebbe disposto a sborsare la cifra legata alla clausola rescissoria per assicurarsi i servigi di questo giocatore. L’intenzione è quella di mettere nelle mani di mister Stefano Pioli un innesto di importante per il reparto offensivo, che potrebbe garantire maggiore varietà tattica e opzioni in attacco.

Il Milan sbircia in casa della Salernitana

La società rossonera starebbe monitorando con particolare cura l’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia. Il calciatore senegalese del club granata avrebbe catturato l’attenzione del Milan, pronto ad affondare il colpo in vista del mercato di gennaio. La dirigenza è al lavoro per regalare a Pioli un nuovo attaccante. Il Milan sembra interessato a fare uno sforzo per arrivare a mettere le mani su Boulaye Dia. Tuttavia, la concorrenza potrebbe essere agguerrita, con altri club europei pronti a fare offerte per accaparrarsi il talento senegalese.

Il mercato invernale si avvicina e con esso emergono interessanti scenari riguardanti il futuro dell’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia. Il calciatore senegalese, oggetto di desiderio del Milan e di altre squadre sia della massima serie italiana che europee, sembra destinato a salutare la città di Salerno nella prossima sessione di calciomercato.

La novità più recente riguarda una clausola speciale presente nel contratto di Dia con la Salernitana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa clausola, valida fino al 15 gennaio, offre interessanti possibilità al giocatore e ai potenziali acquirenti. Dia può lasciare il club campano per 21 milioni di euro, se la destinazione è in Europa, o per 23 milioni se il trasferimento avviene in un altro continente.

Il talentuoso attaccante senegalese Boulaye Dia è al centro dell’attenzione del calciomercato invernale, con il Milan che manifesta un forte interesse nel portare il giocatore nel proprio reparto offensivo. Il suo nome è stato accostato con insistenza alla squadra milanese nelle ultime settimane, alimentando speculazioni riguardo a un possibile trasferimento.

Il Milan, alla ricerca di rinforzi offensivi per consolidare la propria squadra, sembra essere in pole position per assicurarsi le capacità e il talento di Boulaye Dia. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con altri club europei che seguono da vicino la situazione e potrebbero mettere in gioco risorse significative per assicurarsi il giocatore.

La prospettiva di un trasferimento di Dia verso una delle principali squadre di Serie A potrebbe rappresentare un passo importante nella sua carriera. Con il Milan che si prepara a stringere i tempi per cogliere questa opportunità con la Salernitana che non potrebbe opporsi davanti al pagamento della clausola.