Il rossonero delude tutti: “È inadeguato per il Milan”

“Inadeguato per il Milan”, il calciatore sta deludendo tutti e non è mancato il duro attacco.

Sono giorni difficili in casa Milan, visti gli ultimi risultati ottenuti. Si è quasi conclusa l’undicesima giornata di Serie A e la classifica sembra accorciarsi e definirsi sempre di più. Inter e Juventus, al momento, sembrano le due squadre indicate a lottare per lo scudetto fino alla fine, mentre il club rossonero e il Napoli sembrano non poter ancora ambire a tenere il loro passo.

Roma e Lazio cercano di risalire dopo il pessimo inizio di stagione, ma la discontinuità persiste e i biancocelesti hanno perso a Bologna nella gara di venerdì. Domenica prossima ci sarà il derby e potrebbe rivelarsi una gara decisiva per il cammino di entrambe le squadre, che vogliono un posto tra le prime 4 e la qualificazione alla prossima Uefa Champions League.

I ragazzi di mister Stefano Pioli non stanno attraversando un buon periodo, specialmente dopo la clamorosa sconfitta ottenuta sabato sera. Perdere in casa con l’Udinese, che ha fatto la sua prima vittoria stagionale, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I tifosi non hanno risparmiato nessuno e i fischi non sono mancati. Terzo posto e distanza di un solo punto dal Napoli quarto.

Il tecnico emiliano è finito nuovamente al centro delle critiche, visto anche il percorso non facile in Champions. Infatti, il Milan ha solo due punti e mercoledì dovrà affrontare il Paris Saint-Germain, che all’andata ha vinto 3-0. Una sconfitta può rivelarsi fatale e l’eliminazione dalla competizione più prestigiosa in Europa sarebbe ad un passo, in attesa di quella che sarà la gara tra Newcastle e Borussia Dortmund.

Condò attacca: “Milan in crisi e Jovic inadeguato, sono impressionato”

Paolo Condò ha analizzato il periodo nero del Milan, ai microfoni di Sky, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non c’è da avere paura di dirlo, il Milan è in crisi. Un solo punto su 12 dall’ultima pausa Nazionale”.

Inoltre, il noto opinionista ha messo a confronto alcune statistiche con quelle dello scorso anno, parlando anche dell’attacco.