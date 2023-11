“Incredibile errore”: Milan, scoppia la polemica

Scoppia la polemica dopo il match Milan-Fiorentina. C’è un episodio su tutti che ha fatto storcere il naso al giornalista.

La partita di Serie A tra il Milan di Stefano Pioli e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tenutasi ieri a San Siro, ha lasciato spazio a discussioni accese a seguito di un dei momenti controversi che ha catturato l’attenzione dei media sportivi.

Il gol su rigore di Theo Hernandez ha regalato ai rossoneri una vittoria tanto attesa dopo quattro partite senza successi in campionato, ma un evento in particolare ha generato scalpore e dibattiti intensi tra i giornalisti presenti ieri alla scala del calcio.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso pubblicamente il suo sconforto sul noto social network “X”, criticando l’operato del direttore di gara e mettendo in luce un episodio che, secondo lui, avrebbe influenzato il corso della partita. Si tratta proprio del fallo da rigore commesso da Fabiano Parisi su Theo Hernandez. Tale segnalazione ha scatenato un’ondata di discussioni e opinioni contrastanti nel mondo del calcio.

Ravezzani duro contro Di Bello

La critica di Ravezzani ha acceso i riflettori sulle decisioni dell’arbitro Di Bello durante il match, sollevando domande sulla correttezza delle scelte. L’episodio in questione è diventato oggetto di analisi approfondite e ha alimentato il dibattito sul ruolo degli arbitri nel calcio moderno.

Dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso forti critiche nei confronti dell’arbitraggio, evidenziando un errore significativo durante il match.

“La vittoria del Milan è arrivata in una partita brutta e sporca, che la Fiorentina avrebbe meritato almeno di pareggiare,” ha dichiarato Ravezzani, esprimendo la sua opinione sull’andamento del gioco. Tuttavia, la sua principale critica è stata rivolta all’errore dell’arbitro e del Var nell’episodio riguardante Parisi.

“Incredibile l’errore di arbitro e soprattutto varista che non espellono Parisi come da regolamento sul rigore,” ha affermato Ravezzani, sottolineando il fatto che il giocatore della Fiorentina avrebbe dovuto essere espulso in base alle regole vigenti in occasione di un calcio di rigore. Mentre Di Bello ha deciso di rifilare a Parisi solo un’ammonizione.

Ravezzani ha anche commentato le performance dei singoli giocatori, confrontando il rendimento di Beltran con quello di Jovic: “Beltran peggio di Jovic, è tutto dire”.

Il direttore di TeleLombardia ha, inoltre, valutato le prestazioni di alcuni giocatori specifici, lodando Pobega e criticando Chukwueze: “Bene Pobega, male Chukwu”.

Le dichiarazioni rilasciate sui social dal direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, hanno alimentato il dibattito sulla qualità dell’arbitraggio, aggiungendo ulteriori elementi alla discussione post-gara.