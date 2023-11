Infortuni Milan, c’è un problema? Il confronto con le altre big di Serie A

Di seguito è riportata l’analisi sulla situazione degli altri infortuni del Milan con ben 19 giocatori fermi per vari problemi.

Il Milan si trova ad affrontare il problema di avere molti infortunati all’interno della rosa.

La Gazzetta dello Sport, oggi, ha pubblicato un’analisi delle squadre di Serie A e all’interno si può notare come l’evidente problema del Milan già citado precedentemente, mentre per l’Inter, al contrario, ha un vantaggio nella situazione.

Tenendo in considerazione le candidate allo Scudetto, il numero degli infortunati per squadra è 19 per il Milan, 10 per la Juventus, 8 per il Napoli e 6 per l’Inter.

Le partite di Serie A saltate nel complesso sono per i rossoneri 37, per i bianconeri 26, per la squadra partenopea 21 e per i nerazzurri 18.

Il problema e gli infortuni del Milan

Il Milan aveva già iniziato la stagione senza Bannacer, che tornerà in campo nel 2024. Successivamente la lista dei calciatori con problemi fisici si è allungata di molto. Parliamo infatti di Davide Calabria, Olivier Giroud, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Mike Maignan, Theo Hernández, Rade Krunić, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Marco Sportiello, Luka Jović, Simon Kjær, Christian Pulisic, Marco Pellegrino.

L’assenza di giocatori importanti, per Stefano Pioli, è un problema abbastanza grande. A Napoli, per esempio, ha giocato il secondo tempo, tempo in cui la squadra rossonera si è fatta recuperare facendo finire la partita in pareggio, con la sua terza scelta a destra ovvero Luka Romero e il suo quinto centrale in difesa.

Attualmente, la squadra rossonera ha un terzo della sua rosa tra gli infortunati e prima della pausa per la nazionale deve giocare tre partite ovvero due di Serie A e una di Champions.

Tra tutti gli infortuni, sono 12 i problemi muscolari presenti da inizio stagione tra affaticamenti, contratture, bicipiti femorali lesionati e risentimenti ai flessori i problemi ai muscoli. Questi problemi possono passare in pochi giorni, ma possono anche condizionare un’intera stagione.

Non è la prima volta che questo accade però alla squadra rossonera. Infatti, nella stagione del 2022-2023, il Milan è rimasto a lungo senza avere a disposizione Maignan, Calabria e Ibrahimovic.