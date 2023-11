Infortuni Milan, Pioli spera: possibili due recuperi importanti contro il PSG

Si avvicina il ritorno dei gironi di Champions League e il PSG arriva a Milano. Pioli potrebbe recuperare giocatori chiave.

Il 7/11 sarà il momento di Milan PSG. Vincere nel girone di ritorno è fondamentale per il Milan per cercare di recuperare una qualificazione alle fasi finali last minute. Tra i tanti infortunati al Milan Stefano Pioli potrebbe riavere in squadra giocatori importanti per il suo gioco.

Infortuni Milan, verso la Champions

Il Milan dovrà subito mettersi alle spalle il passato per giocare al meglio le ultime partite di Champions.

Non c’è tempo per rimurginare sulla sconfitta casalinga contro l’Udinese. In casa ora ci sarà il PSG e il Milan è chiamato a fare bene, anche per evitare figuracce. Il PSG di Mbappè può essere una buona preda in casa per sfatare il tabù di San Siro.

Secondo Sky Sport Pioli potrebbe riavere Pulisic e Chukwueze a disposizione. Si monitorano anche Theo e Kjaer dove la situazione però è meno positiva rispetto ai primi due.