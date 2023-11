Infortunio in Nazionale: Milan in allarme

Tanta ansia per le condizioni di un giocatore rossonero. Infortunio durante gli impegni con la Nazionale e prossime partite a rischio.

Per ogni squadra di club la sosta per le Nazionali significa sempre e soltanto una caso: rischiare di perdere i propri giocatori per infortunio. Se poi la squadra in questione è proprio il Milan questa paura aumenta ancor di più, con il passare dei mesi infatti sta emergendo sempre di più una scarsa tenuta fisica da parte dei giocatori e i tanti infortuni non possono chiaramente essere solo dovuti alla sfortuna.

In ordine cronologico gli ultimi a lasciare il campo per dei problemi sono stati Rafa Leao e Davide Calabria, entrambi usciti anzitempo durante la gara al Via del Mare con il Lecce. Ora però ci sarebbe apprensione anche per le condizioni di Fikayo Tomori, sceso in campo ieri sera con l’Inghilterra nella gara contro il Malta e sostituito durante l’intervallo per dei problemi alla caviglia.

L’ex Chelsea durante il primo tempo della partita ha infatti subito diversi colpi alla caviglia destra e per non rischiare ulteriormente il ct Southgate ha optato subito per il cambio. Le sue condizioni stanno ovviamente venendo valutate, ma almeno per il momento le sensazioni non fanno pensare a nulla di serio.

Tomori out con l’Inghilterra: le sue condizioni

I Tre Leoni, già qualificati da primi nel girone, scenderanno in campo lunedì sera nell’ultima gara dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei contro la Macedonia del Nord, battuta ieri dall’Italia di Luciano Spalletti, che proprio lunedì si giocherà il tutto per tutto contro l’Ucraina a Leverkusen. Dalle prime analisi non sembra esserci nulla di grave e Tomori potrebbe addirittura scendere in campo già lunedì, anche se la speranza del Milan è ovviamente quella che possa essere lasciato fuori, anche visto il poco peso della gara.

Al rientro dalla sosta per i Rossoneri ci saranno due match tutt’altro che semplici, prima la Fiorentina in campionato, dove bisognerà vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime, e poi il Borussia Dortmund in Champions League in una gara di fatto decisiva se si vuole tenere vivo il sogno qualificazione agli ottavi.

Il Diavolo dovrà giocarsi tutto nelle prossime settimane e avere quanti più uomini a disposizione sarà fondamentale. Del resto la situazione in difesa è già abbastanza complicata e perdere Tomori, anche per una sola gara, sarebbe un’ulteriore mazzata che tutti vorrebbero evitare.