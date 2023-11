Kjaer out con il PSG? Il punto sulle sue condizioni

Il difensore danese è in dubbio per il match contro i parigini. Nelle ultime ore sembra esserci maggiore chiarezza.

Messa alle spalle (o quasi) la clamorosa sconfitta casalinga con l’Udinese, per il Milan è tempo di pensare alla sfida contro il Paris Saint-Germain. Se la situazione in campionato inizia a diventare insidiosa, lo è ancor di più quella in Champions League dove la vittoria è praticamente obbligatoria ed è per questo che Pioli ha bisogno di quanti più uomini possibili. A tal proposito nelle ultime ore sembra essere aumentata la fiducia riguardo l’infortunio di Simon Kjaer.

Kjaer pronto a tornare in gruppo: possibile convocazione con il PSG

Il danese sembra aver quasi smaltito del tutto il recente infortunio e secondo il giornalista Di Stefano in giornata ha svolto un lavoro propedeutico e sarebbe quindi pronto a tornare a lavorare in gruppo già dalla giornata di domani. Buona notizia per Pioli che con molte probabilità potrà quindi puntare anche sul classe ’89 per la fondamentale gara di mercoledì.

L’infortunio di Pierre Kalulu, fuori per circa 4 mesi, è stata l’ennesima mazzata per quanto riguarda gli infortunati e l’eventuale presenza di Kjaer sarebbe quindi importantissima, soprattutto dopo lo stop del francese.