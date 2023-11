Krunic-Milan, bivio tra rinnovo e cessione: la situazione

Il centrocampista rossonero è un pupillo del tecnico Stefano Pioli, ma per gennaio c’è un club estero fortemente interessato a lui

Tra i giocatori che possono vantare più minutaggio nell’era Pioli c’è sicuramente Rade Krunic, con il centrocampista rossonero che è stato sfruttato dal tecnico italiano sia in ruoli di copertura nei 2 di centrocampo, sia come trequartista, a dimostrazione della duttilità del numero 33.

Il giocatore attualmente gioca al fianco di Reijnders, in attesa del rientro di Ismael Bennacer che renderà la vita di Stefano Pioli un po’ più difficile, il quale potrà contare su giocatori di qualità come l’olandese e l’algerino, ma anche di fisicità come Loftus Cheek e Krunic. Ma il numero 33 avrà ancora spazio in futuro?

Il Fenerbahce interessato a Krunic

Nonostante la fiducia riservata al giocatore bosniaco da parte di Pioli in sfide importanti per i rossoneri, come quella di Champions League contro il PSG, nel corso del mercato di gennaio il centrocampista potrebbe lasciare Milano.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Daniele Longo, il club rossonero vorrebbe trovare una soluzione con l’entourage di Krunic per il rinnovo del contratto ma le parti sono molto distanti tra di loro e per questo motivo il Fenerbahce ha deciso di intromettersi nella trattativa.

Il club turco aveva manifestato il suo interesse già nel mercato estivo e se le trattative per il rinnovo non dovessero andare in porto, nella finestra invernale di gennaio potrebbe presentarsi alla porta del club rossonero con una nuova offerta. il Milan attende segnali da Krunic per capire se proseguire ancora insieme questa avventura.