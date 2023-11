Krunic-Milan, Pioli apre alla cessione: le ultime

Il Milan lavora sul mercato in entrata e in uscita, possibile la partenza di Krunic. Di seguito sono riportate le ultime novità

Il Milan è concentrato sia sul campo per tornare a vincere sopratutto in serie A che fuori da campo specialmente per il mercato in entrata e in uscita.

Nelle ultime ore si sta parlando di una possibile cessione di Krunic già a gennaio. Di seguito sono riportate le ultime novità

Pioli apre alla cessione di Krunic

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il Milan sta studiando la miglior strategia per le possibili mosse nel mercato invernale. In uscita, a sorpresa, potrebbe esserci Rade Krunic, classe 1993 centrocampista bosniaco.

Per Pioli è sempre stato incedibile e intoccabile ma ci sono due possibili buone ragioni che permettono l’addio del giocatore. La prima si tratta del rinnovo non ancora definito tra il Milan e il centrocampista che è in scadenza nel 30 giugno 2025 e per seconda una possibile importante offerta che potrebbe arrivare ancora una volta dalla squadra turca del Fenerbahçe.

Una proposta che Krunic accetterebbe sicuramente ricevendo un contratto con stipendio doppio rispetto a quello attuale del Milan.

In più i rossoneri recupereranno Bennacer e per il centrocampista bosniaco potrebbe non esserci più spazio nel ruolo che fin qui ha occupato.