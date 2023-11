La dirigenza accelera per il colpo di gennaio: agente in città

Il Milan lavora senza sosta sul mercato di gennaio e in programma ci potrebbe essere un incontro con un agente già in città per un giocatore.

Inizio difficile per il Milan che ha trovato varie difficoltà nel suo cammino a causa dei molti infortuni dei giocatori in rosa. Attualmente la squadra di Pioli è terza in classifica di serie A a sei punti di distanza dalla prima e aspetta l’ultima partita di Champions League nonostante sia con un piede fuori.

L’ultimo infortunio importante avvenuto ai rossoneri è quello di Thiaw, uscito dal campo martedì sera contro il Borussia, che ha evidenziato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale.

Il Milan è attualmente in emergenza, specialmente nel ruolo dei difensori centrali. Infatti, il mister Pioli ha a disposizione solo un giocatore per questo ruolo ovvero Fikayo Tomori.

Le ultime novità in casa Milan sono quelle che i rossoneri non andranno sul mercato degli svincolati nelle prossime ore, ma si concentreranno direttamente sul mercato invernale in arrivo per trovare giocatori in grado di migliorare la squadra rendendola anche più competitiva. Il nome più caldo attualmente è quello di Kiwior, prendendolo in prestito dall’Arsenal.

Novità mercato Milan possibile incontro con l’agente di Kiwior

Il Milan dovrà fare dei movimenti importanti sul mercato invernale a causa dei brutti infortuni che ha avuto nella prima parte della stagione. Il nome di Jakub Kiwior difensore mancino dell’Arsenal, classe 2000, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, è un obiettivo importante per il calciomercato del Milan già dall’anno scorso.

L’agente del giocatore martedì sera ha assistito a Milan-Borussia, partita persa dai rossoneri in casa per 1 a 3, ed è rimasto a Milano pronto per incontrare Furlani in vista del calciomercato invernale.

Sono colloqui che rimangono aperti per trovare un punto di incontro per una trattativa che è difficile ma non impossibile. Questo perché c’è da superare un ostacolo importante che è quello di convincere l’Arsenal.

Infatti, l’ex Spezia ha chiesto di poter partire per giocare di più a causa del poco minutaggio che ha accumulato, nove presenze per lui nelle competizioni di quest’anno con soli 411 minuti giocati, ma al momento i Gunners non vogliono aprire al prestito con diritto di riscatto.

Sul giocatore polacco, che ha già giocato in Italia con lo Spezia per un anno e mezzo, ci sono varie squadre oltre il Milan, tra cui anche altre squadre italiane come Fiorentina e Napoli.