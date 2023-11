La Premier ne chiama un altro: il titolare saluta il Milan

La crescita del club rossonero passa anche da questo. I club europei mettono gli occhi sui talenti del Milan, aggiornamenti in arrivo

A Casa Milan si programma il futuro rossonero. Dal campo non arrivano grandissime notizie. Stefano Pioli perde Kalulu e Pellegrino per molto tempo. Il tecnico rossonero cercherà di ritrovare Pulisic, Kjaer e Chukwueze tra la partita di campionato contro l’Udinese e quella di coppa. A Milanello preoccupano anche le condizioni dell’inglese Loftus–Cheek che lavora ancora a parte. Filtrava un cauto ottimismo sul suo recupero, nelle ultime ore invece la situazione sembra esser cambiata e potrebbe non farcela per i prossimi impegni stagionali.

Sul fronte bilancio, il Milan respira alla grande. Sul fronte mercato invece il club di Milano sta cercando di pianificare un futuro incerto. Nel mirino ci saranno sicuramente Leao, Theo e Maignan. Già diversi club europei si sono interessati per i pilastri di questa squadra. La dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di non farsi trovare impreparata nel caso in cui qualche offerta potrebbe essere quella giusta.

Mercato rossonero, sirene dalla Premier League per l’inglese

Stando a quello che ha riportato Tuttomercatoweb, i grandi club d’Inghilterra cercano un rinforzo per la difesa nel reparto centrale ma non solo. Non è una novità infatti che anche due esterni come Theo e Dimarco siano nel taccuino degli agenti in giro per il mondo. Si guarda anche e soprattutto nella lista dei convocati della Nazionale di Gareth Southgate. Su tutte, sembrerebbe che Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham stiano da tempo seguendo il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori.

La situazione contrattuale dell’inglese è la seguente: Tomori ha rinnovato fino al 2027 con il Milan confermando tutto l’amore per questa maglia al momento della firma in rossonero al prolungamento di contratto. Dall’altra parte però ci sono società che già nella scorsa estate si sono mosse verso il difensore inglese chiedendo informazioni. Tomori a Milano si sente a casa. Logico che però la potenza economica delle big d’Europa la conoscono in tanti. Spesso negli anni per il reparto difensivo la Premier ha fatto grossi investimenti e quello può essere anche il caso delle italiane nelle prossime finestre di mercato.

In questo momento Pioli conta sul duo formato da Thiaw e Tomori. Anche perché, senza rimarcare troppo la sfortuna rossonera, in difesa Pioli ha solamente loro due come centrali. Kalulu è KO per mesi se verrà approvato l’intervento chirurgico. Anche Pellegrino starà lontano dal rettangolo verde per molto tempo. Se da una parte ci sono i vari club interessati ai giocatori del Milan, non escludiamo il fatto che dall’altra parte ci sia un Milan bisognoso di chiudere un colpo in un reparto ormai rimaneggiato.