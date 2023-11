Lady Hernandez, vacanze piccanti: lo scatto manda in tilt Instagram

Gli ultimi scatti pubblicati sui social lasciano senza fiato i followers dell’influencer: lady Hernandez versione piccante

Prosegue l’attesa dei sostenitori rossoneri, impazienti di ritornare a vedere i propri campioni in mezzo al campo nonostante il periodo decisamente negativo. Il prossimo impegno della formazione meneghina è programmato sabato prossimo alle ore 20:45, momento in cui il direttore dei gara darà il via alla sfida Milan-Fiorentina. Si tratterà di una partita dal coefficiente di complessità davvero elevato per lo scacchiere di Stefano Pioli che vive un momento di fortissima crisi, la vittoria in Serie A manca addirittura dall’ottava giornata. Bisogna ad ogni costo ritornare al successo, farlo ai danni dei Viola aumenterebbe notevolmente il morale dello spogliatoio milanista che, in seguito agli ultimi incontri dagli esiti deludenti, pare essersi leggermente fratturato.

I recenti precedenti dei match giocati tra le due squadre sorridono alla compagine lombarda che, tra le mura amiche di San Siro, non esce sconfitta dal lontano settembre 2019. Senza dubbio, ci sarà bisogno di dare continuità alla statistica e per farlo la rosa milanese dovrà rendersi protagonista di una prestazione convincente, Vincenzo Italiano è pronto allo scherzetto.

I tifosi puntano le proprie speranze su uno dei giocatori più amati dell’intera formazione, vale a dire Theo Hernandez: il campione della fascia sinistra milanista, dopo troppe partite passate in sordina, dovrà caricarsi l’intera squadra sulle spalle e ripetere le fantastiche giocate delle passate stagioni.

Zoe Cristofoli da impazzire su Instagram, lo scatto manda in estasi i fan

Theo Hernandez è uno dei protagonisti in negativo di quest’inizio stagione del Milan, probabilmente a causa del passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 che non gli ha concesso di godere dello spazio in campo aperto che gli permette di arrecare danni alle retroguardie avversarie. Il terzino mancino è adesso impegnato con la Francia e prima di ritornare ad allenarsi in quel di Milanello, potrà passare parte del proprio tempo in compagnia della splendida coniuge Zoe Cristofoli, resasi protagonista nelle ultime ore di vicende che hanno scatenato i numerosissimi seguaci.

In particolare la lady Hernandez ha pubblicato sul suo account di Instagram – con numeri da capogiro, un milione e 200mila followers – uno scatto che la ritrae in bikini: occhi dolci che puntano direttamente alla fotocamera, fisico mozzafiato in bella vista e mare paradisiaco in secondo piano, presupposti necessari a mandare in estasi i suoi fan.