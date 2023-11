Le ultime da Milanello: ancora assenti Leao, Okafor e Kjaer

Stefano Pioli sta preparando la sfida al Borussia Dortmund, confermate le assenze in casa Milan: non tornano per la Champions

In quel di Milanello sta andando in scena l’allenamento della squadra di Stefano Pioli aperto ai media. In campo, tra gli altri, non si sono visti Kjaer, Okafor e Leao. Spente quindi le minime speranze di vederli a disposizione nel match di Champions League in programma domani sera.

Bennacer continua ad allenarsi, Maignan tutto ok

Mike Maignan uscito malconcio dal match con la Fiorentina sta svolgendo regolarmente la sua seduta di allenamento. In campo con il resto del gruppo invece Bennacer (l’algerino sta ultimando il suo percorso di recupero) ed il giovane Camarda. Entrambi però non possono rientrare nella lista dei convocati.

A San Siro contro il Dortmund il tecnico parmense non avrà a disposizione anche Musah squalificato. Oltre ai tre sopracitati sono out Kalulu e Pellegrino.