Leao e non solo, altro stop nel Milan: ha chiesto il cambio

Non c’è pace per Stefano Pioli durante il match contro il Lecce. Dopo quello del gioiello portoghese, altro cambio obbligato.

Pomeriggio agrodolce quello per il momento del Milan. I Rossoneri sono scesi in campo alle 15.oo contro il Lecce al Via del Mare e dopo un’ottima prima frazione conducono di due gol, messi a segno prima da Olivier Giroud e poi da Tijjani Reijnders, alla prima gioia in Serie A. A fare da contraltare c’è stato però l’infortunio dopo neanche dieci minuti di Rafa Leao, a cui si è poi aggiunto quello di Davide Calabria.

Calabria non ce la fa: costretto al cambio nell’intervallo

Il capitano rossonero, convocato dopo più di un anno in Nazionale, aveva già accusato un dolore fisico verso gli ultimi minuti del primo tempo, ma ha stretto i denti ed è riuscito a resistere fino al duplice fischio dell’arbitro.

Durante l’intervallo la situazione non è però migliorata e Pioli è stato quindi costretto a sostituire il suo terzino destro con Yunus Musah. Nei prossimi minuti arrivano senza dubbio degli aggiornamenti, per capire l’entità dell’infortunio.