Lecce-Milan, ancora guai per Pioli: altro infortunato dopo Leao

Lecce Milan porta brutte notizie a Stefano Pioli. Dopo Rafa Leao un nuovo stop in casa rossonera alla ripresa del secondo tempo

Il Milan si fa rimontare Via del Mare di Lecce. Dopo un periodo di sbandamento da parte della squadra di Stefano Pioli ecco che il PSG è stato il giro di boa per riprendere a macinare buone prestazioni. Lo aveva affermato il tecnico stesso, nella conferenza stampa pre Champions League, che la partita contro i parigini poteva dare un plus ai Diavoli per continuare sulla propria strada.

Il girone F di Champions ora non è più così proibitivo dopo la vittoria inaspettata a Milano e il futuro del Milan è tutto nelle mani dei giocatori che, in campo, devono sempre dare il massimo. Tuttavia nella gestione di Pioli c’è una costante preoccupante che continua ad essere sempre presente, ovvero quella degli infortuni. Al primo tempo è toccato a Rafa Leao, alla ripresa Davide Calabria invece non ha voluto forzare il suo rientro.

Il Milan inizia un nuovo percorso stagionale con punto di inizio il Paris Saint Germain. Stefano Pioli ha preparato al meglio il match di Champions League per riaccendere gli animi rossoneri dopo gli sconforti indesiderati e le cattive prestazioni offerte nelle partite precedenti.

Ora il campionato è ancora aperto e tutto da giocare. Tuttavia ci sono brutte notizie per Stefano Pioli. Prima è toccato a Rafa Leao. Nel corso del primo tempo il portoghese, dopo uno scatto verso la porta del Lecce, ha sentito tirare il bicipite femorale. Preoccupato ha chiesto subito il cambio precauzionale per non rischiare ulteriormente.

Non solo Leao. Anche Davide Calabria è stato toccato dalla cattiva sorte di Via del Mare. Il capitano del Milan infatti, all’intervallo, ha deciso di non scendere in campo per un problema fisico, ancora non conosciuta l’entità. Anche lui quindi, in via precauzionale, ha deciso di non scendere in campo per la ripresa.

Dunque i due giocatori, che sono stati i più importanti nella vittoria di Champions, a quanto pare hanno portato dietro gli strascichi della performance sopra le righe realizzata nella serata vittoriosa contro il PSG ed ora, aspettando i risultati delle analisi da fare nel caso, dovranno riposare per rientrare al meglio in quella che potrebbe essere già una fase cruciale della stagione del Milan.