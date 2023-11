Lecce-Milan, guai per Pioli oltre al risultato: come stanno Leao e Calabria

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Leao e Calabria dopo il match contro il Lecce.

Il Milan ha pareggiato 2-2 il match delle 15:00 contro il Lecce. I rossoneri hanno subito una rimonta dai padroni di casa dopo essere andati in vantaggio di due reti. Le brutte notizie per Stefano Pioli, però, non si fermano qui.

Il tecnico parmigiano, infatti, è stato costretto a rinunciare durante il match prima a Leao e poi a Calabria. Il primo si era fermato al 10′ dopo aver accusato un fastidio al flessore destro mentre il secondo è uscito durante la pausa tra primo e secondo tempo a causa di qualche problema fisico accusato.

Infortuni Milan, come stanno Leao e Calabria

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Leao ha accusato un risentimento al flessore destro. Calabria, invece, un affaticamento al flessore sinistro.

I due giocatori nelle prossime ore sosterranno una risonanza prima di rispondere alla convocazione delle nazionali.