Calabria non ha dubbi in conferenza: cosa si aspetta dal Borussia Dortmund

Davide Calabria parla nel giorno della vigilia di Milan-Borussia Dortmund. Domani sera a San Siro si scenderà in campo alle 21:00.

Dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il Milan torna nel calcio che conta. Stefano Pioli archivia l’1-0 contro i viola grazie al rigore di Theo Hernandez e torna in Champions League reduce dalla vittoria contro il PSG.

Le parole di Davide Calabria

Leao non ci sarà contro il Borussia Dortmund, al momento in vetta al girone. Il muro giallo al momento è in vetta con 7 punti, poi ci sono i parigini a 6. I rossoneri di Pioli a 5 e il Newcastle a 4 punti. Può ancora succedere di tutto.

ESPERIENZE IN CHAMPIONS – “Giocare contro grandi giocatori ti in questa competizione chiaramente ti mette in difficoltà ma poi hai esperienze in più che ti servono per il futuro“.

GRINTA COME SINNER – “Ci auguriamo di fare come Sinner in questi giorni, siamo sicuri di poter dire la nostra in campo“.

PARTITA DI DOMANI – “Mi aspetto alcune situazioni a tutto campo, viso a viso. Anche loro attaccano tanto e mi aspetto ritmo alto come al solito in questa Champions“.

GOL SUBITI SUI CORNER – “Abbiamo affrontato questo problema e abbiamo analizzato fasi dove dobbiamo fare meglio“.

ULTIME SCELTE – “Lavorando e vedendo i video delle partite analizziamo tutte le situazioni. Anche contro la Fiorentina pure io ho fatto alcune scelte sbagliate. Bisogna capire dove si sbaglia e migliorare quelle fasi“.

SETTIMANA EMOZIONANTE – “Da Camarda a Sinner? Siamo ragazzi, non supereroi. Arriviamo da famiglie normali e ci godiamo la gioia di questo sport. Ci mettiamo grinta e voglia, rendere felici i nostri genitori è un obiettivo perché ci hanno sempre sostenuto, loro ma come anche i tifosi. Lavoriamo per trasmettere emozioni a chi ci sostiene“.