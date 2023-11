Luis Enrique si complimenta con il Milan, piovono elogi in conferenza per i rossoneri

Le dichiarazioni dell’allenatore del PSG in seguito alla vittoria del Milan contro la sua squadra nei gironi di Champions League.

Serata di gioia per il Milan che vince 2-1 contro il PSG grazie ai gol di Leao e Giroud. E dall’altra parte si leccano le ferite i giocatori della formazione parigina che ha perso la chance di mettersi in tasca la qualificazione al prossimo turno, come ammesso dall’allenatore nel postpartita.

Luis Enrique è convinto: “Il Milan è tra le migliori squadre in Europa”

Al termine della partita l’allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta della sua squadra contro il Milan a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni e le risposte alle domande dei giornalisti presenti: “Mi è piaciuta la squadra. Abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto tante opportunità, attaccando sempre. L’unico male è che abbiamo aiutato la partita a essere pazza: non doveva essere una partita di tennis, ma di calcio. Una volta attaccano loro, una volta attacchiamo noi. Questo non mi è piaciuto. Ho visto due squadre simili, io preferisco più controllo, tante occasioni da una parte e dall’altra”.

Su Donnarumma: “Ha molta esperienza, personalità. Il calcio è passione, i tifosi hanno dimostrato la loro posizione. L’ambiente è così quando sei affezionato ad un giocatore. Ha fatto una grande partita”.

Sul valore del Milan: “È chiaramente tra le più forti d’Europa. Questo girone è così forte che mancano due gare e tutte e quattro possono qualificarsi agli ottavi, è il girone più forte della Champions. Per noi è stato un peccato, perché se avessimo vinto ci saremmo quasi qualificati”.