Lukaku-Milan ancora possibile? Fissato il prezzo del bomber belga

Si riaccende la pista Big Rom. Il belga a Roma sta trovando la giusta continuità, e ora altre squadre di Serie A mettono gli occhi su di lui

Torna il tormentone dell’estate. Romelu Lukaku episodio, l’ennesimo potremmo dire. Milioni di voci sono girate attorno al centravanti belga che quest’estate alla fine ha scelto la Roma, con Milan e Juventus pronte ad accoglierlo. La società bianconera sul fronte attaccanti lo avrebbe preso in seria considerazione soltanto in caso di partenza di Chiesa o di Vlahovic, confermato anche dal ds Giuntoli. Il Milan invece stava disperatamente cercando un giocatore per il vice Giroud. Una telenovela partita da Morata, passata da Taremi e infine finita con Jovic a poche ore dalla chiusura del calciomercato di agosto.

E se Lukaku tornasse sul mercato? Sicuramente per i numeri che ha raccolto fin ora nella capitale italiana è giusto che ci siano diversi club Europei sulle sue tracce. Sei gol nelle prime 10 giornate in Serie A con la maglia della Roma. In Europa League la media è ancora più alta: 3 centri in 4 match giocati. La coppia con Dybala forse deve ancora sbocciare visti i ripetuti acciacchi dell’argentino. Insomma, Lukaku a suon di gol sta tornando quel Big Rom che a Milano ha fatto letteralmente impazzire tutti.

Mercato Milan, possibile trattativa flash con il Chelsea

Tra i tanti centravanti accostati recentemente al Milan di Stefano Pioli sul calciomercato c’è quello ancora il nome di Lukaku. La situazione contrattuale dell’attaccante belga è molto chiara. Il centravanti fresco di goleade in Nazionale tornerà al Chelsea nella prossima estate. Il club londinese avrebbe deciso le cifre per acquistarlo a titolo definitivo una volta per tutte a fine stagione.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il numero 9 belga vorrebbe dire addio ai Blues una volta per tutte. Il Chelsea per la prossima estate ha trovato anche una via d’uscita che potrebbe far gola a tante società sparse in tutta Europa, non solo nel campionato italiano. L’accordo con il club londinese è proprio per una valutazione che non supererà i 38 milioni di euro. Poi ovviamente toccherà a Romelu stesso a dare il via libera finale per la destinazione per la stagione 2024/25.

Ovviamente dai numeri può essere plausibile una scelta in quel di Roma. Ma sarà poi da capire se il club di Mourinho sarà disposto a tale investimento nel prossimo mercato estivo. Ecco quindi che il diavolo potrebbe seriamente entrare in questa trattativa Milano-Londra. Il Milan cerca un numero 9 per il futuro di questo club, con Giroud che presumibilmente firmerà ancora per una stagione ma poi serve un altro attaccante di peso in quel ruolo visto lo scarso rendimento di Jovic.