Messi al Milan, la rivelazione in diretta lascia a bocca aperta

Le recenti dichiarazioni hanno sganciato una vera e propria bomba su un possibile approdo della stella argentina ai rossoneri.

Ci sono giocatori che ogni tifoso vorrebbe vedere nella propria squadra del cuore, consapevole che potrebbe segnare la storia del proprio club. Di certo i tifosi del Milan sono stati abituati molto bene e nella sua longeva storia il Diavolo ha portato a Milanello campioni di altissimo livello che con le loro giocate hanno fatto innamorare tutti, a volte anche gli avversari.

La storia recente del calcio è stata senza dubbio segnata da due assoluti fuoriclasse: Cristiano Ronaldo da un lato e Lionel Messi dall’altro. Il dibattito su chi sia il migliore è sempre molto accesso e difficilmente risolvibile, ma per molti la Pulce è quella che più di tutti gli altri ha segnato un’epoca. C’è un calcio prima e dopo di Messi ed è per questo che vederlo indossare la casacca del proprio club è stato un desiderio (quasi sempre proibito) di tutti.

La figura dell’argentino è sempre stata accostata al Barcellona ed è difficile vederlo indossare una maglia diversa da quella blaugrana. Se negli ultimi anni lo abbiamo anche visto in Francia al PSG e ora in America all’Inter Miami, qualche anno prima ci sarebbe potuto essere un universo in cui l’otto volte pallone d’oro sarebbe sbarcato nella Milano rossonera. A riferirlo è un’altra leggenda del calcio, che però la casacca rossonera l’ha indossata per davvero: Paolo Maldini.

Maldini a sorpresa su Messi: “Per 10 giorni provammo a prenderlo”

Come sappiamo tutti l’ex difensore rossonero ha fatto parte fino a poco tempo fa della dirigenza del Milan, avendo anche molta voce in capitolo sulle scelte di mercato e questa sera ha deciso di sorprendere tutti: in una lunga intervista al PoretCast, Maldini ha infatti parlato di un tentativo fatto dal club per Messi:

Per 10 giorni al Milan provammo a prendere Messi ma poi abbiamo capito che non era cosa.

L’eterno capitano rossonero ha quindi parlato di un interesse dei rossoneri (probabilmente dopo il suo addio al Barcellona) nei confronti dell’argentino, tanto da sondare il terreno per capire la fattibilità dell’affare. L’ex dirigente rossonero ha poi anche parlato di qual è stato uno degli affari di cui è più andato fiero:

Sicuramente Leao. Lui arrivava a 19 anni dalla panchina del Lille e il lavoro fatto con lui, con la famiglia e gli agenti è la cosa più bella vedendolo poi determinare in campo.

Queste le parole di Maldini che non nasconde tutto il suo orgoglio nell’aver portato Leao a Milano e averlo visto sbocciare definitivamente.