Milan-Borussia Dortmund, critiche durissime: “Imbarazzante”

L’importante scontro europeo fra Milan e Borussia Dortmund è iniziato da poco, ma il popolo rossonero non ci sta e non le manda a dire a uno dei propri giocatori in campo.

Un inizio di partita tutt’altro che positivo per il Milan. La squadra trainata da Stefano Pioli avrebbe dovuto fare di San Siro, questa sera, la propria fortezza inespugnabile. Perché solo in questo modo avrebbe potuto mettere le mani sul vero premio della serata: la qualificazione agli Ottavi di Champions League.

Ma i giochi non hanno fatto altro che complicarsi. E il risultato dà ragione al Borussia Dortmund, bravo a sfruttare le occasioni concesse dagli avversari.

A sbloccare la partita europea al decimo minuto di gioco ci ha pensato Marco Reus, veterano giallonero che non si è fatto cogliere impreparato dal dischetto in aria di rigore.

Perché il vantaggio degli ospiti è stato proprio su calcio di rigore. E, a procurarlo, il capitano rossonero Davide Calabria, contro il quale si è abbattuta subito una vera e propria tempesta social di critiche da parte di tifosi increduli.

Milan-Borussia Dortmund: i fischi a Calabria

È un momento molto delicato per la stagione rossonera. Il terzo posto in campionato e il passaggio alla fase successiva di Champions quasi sfumato necessita dell’appoggio e del sostegno di tutti i tifosi. Ma si sa: i tesserati sono i giudici più severi, specialmente nei momenti di difficoltà.

A finire sotto l’occhio del ciclone, stasera, il capitano della squadra di casa. Se il Borussia è andato in vantaggio, il merito – o meglio, il demerito – non è che suo, a causa di un fallo sull’attaccante classe 2004 Gittens.

Come sempre, il palcoscenico virtuale delle critiche a Davide Calabria è stato Twitter. I tifosi inferociti si sono immediatamente riversati sulla piazza social dove hanno definito il proprio capitano come un “giocatore imbarazzante”.

Ma non solo, perché parole ancora più dure non hanno tardate ad aggiungersi:

Calabria è un giocatore molto costante, fa sempre gli stessi errori.

O ancora:

Calabria non dovrebbe mai mai mai mai giocare #MilanBVB.

Insomma: il parere del popolo rossonero è ben chiaro. Che Calabria stia vivendo un periodo complicato è abbastanza cristallino, il recente stop forzato non ha di certo aiutato al suo morale e alla sua condizione. Ma a quanto pare non costituisce un alibi di ferro per i tifosi che vorrebbero vedere i propri beniamini sempre al top delle condizioni mentali e fisiche in occasione degli snodi cruciali della stagione.