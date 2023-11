Milan, che delusione: dietro Napoli, Inter e Lazio, colpo durissimo

La settimana scorsa la Uefa ha pagato un’altra percentuale dei premi riguardanti i diritti Tv della Champions League, le italiane guadagneranno quasi 35 milioni di euro.

Con il giro di boa dei gironi della Champions League, arriva anche il pagamento dei premi dei diritti tv. La Uefa infatti ha versato nelle casse dei quattro club italiani convolti, una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

I premi sono stati suddivisi considerando il piazzamento dello scorso campionato, la vittoria dello scudetto e le prime tre partite nei gironi di Champions League di questa stagione. La squadra che ha ricevuto più soldi dalla Uefa, sarà il Napoli campione d’Italia, quella che ne avrà di meno, invece, sarà il Milan.

Milan peggiore tra le italiane, guadagnerà meno di tutte

Le quattro italiane impegnate in Champions League hanno già ricevuto i premi in denaro dalla Uefa. 34,7 milioni di euro divisi tra Napoli, Inter, Lazio e Milan. La somma di denaro, è pari a 284,55 milioni di euro che sono così divisi: 134,4 per i bonus risultati delle prime tre giornate e 150,15 per il market pool.

I premi per le italiane, invece, sono stati spartiti così:

Il Napoli, campione d’Italia, ha ricevuto la cifra maggiore, che è pari a 12,4 milioni di euro. Per la vittoria dello scudetto e le prime 3 partite giocate che hanno portato 2 vittorie.

Poi segue l’Inter con 9,93 milioni, per il piazzamento dello scorso anno e l’ottimo cammino nei primi 3 match di quest’anno.

Terza la Lazio, con 8,83 milioni di euro, principalmente per il secondo posto in campionato raggiunto la passeggiata stagione.

Ultima, con un distacco rilevante dalle prime tre, è il Milan. I rossoneri, guadagneranno dalla Uefa, una cifra intorno ai 3,6 milioni di euro. La squadra di Stefano Pioli, paga il quarto posto della passata stagione e l’inizio poco brillante nelle prime 3 partite della Champions, con 2 pareggi e una sconfitta.

Altra batosta quindi per il Milan, che non sta vivendo un momento felicissimo in campionato es è però tornata a vincere in Champions League contro la corazzata del PSG. Ora anche l’ultimo posto per premi tra le quattro italiane.

L’obiettivo rossonero, ora, sarà quello di superare il turno e approdare agli ottavi, obiettivo difficile per il momento vista la situazione dopo tre partite.

Superare i gironi di Champions, porterebbe nelle casse del Milan, sicuri, 12 milioni di euro, che potrebbero essere reinvestiti nel mercato di gennaio, per rafforzare una rosa dilaniata dagli infortuni.