Milan, colpo a parametro zero dalla Lazio: è perfetto per Pioli

Il Milan si sta già mettendo all’opera per strutturare al meglio la rosa per la prossima stagione: c’è un nome a sorpresa dalla Lazio.

I rossoneri sono sempre alla ricerca di nomi importanti che possano migliorare la squadra di Stefano Pioli e portare novità di un certo calibro anche dal punto di vista tattico. Sarà fondamentale riuscire anche ad accaparrarsi le occasioni più importanti che possono liberarsi a parametro zero.

Moncada, Furlani e D’Ottavio sono costantemente al lavoro per riuscire a trovare i calciatori adatti al gioco di Pioli e anche alle esigenze economiche del club. La dirigenza ha dato il via libera per muoversi con largo anticipo e bloccare i calciatori migliori.

Calciomercato Milan, colpo dalla Lazio a parametro zero

Il Milan sta studiando per il calciomercato della prossima stagione. La squadra di Stefano Pioli ha ancora dei difetti da limare e la dirigenza sta già cercando i calciatori giusti per riuscire a dare una smossa in vista del futuro. Sono tantissimi i nomi sul taccuino della coppia Moncada – D’Ottavio ma andrà fatta una scrematura importante per scovare solo i nomi dei calciatori che realmente possono fare al caso del mister rossonero.

I reparti da migliorare sono sicuramente molti e andrà fatto tutto con estrema cura per poter dare al tecnico una rosa completa in tutti i reparti. L’aspetto determinante sarà il lato economico che non potrà essere troppo dispendioso.

Per questo motivo il Milan sta studiando il mercato dei parametri zero. Il nome in pole position che piace alla dirigenza e allo staff tecnico è quello di Felipe Anderson. Il brasiliano potrebbe andare a comporre una trequarti perfetta con Leao e Pulisic alle spalle della punta e l’obiettivo è quello di provare a prenderlo a parametro zero.

Ha il contratto in scadenza a giugno e – come riporta Il Messaggero – ci sono difficoltà per il suo rinnovo. Lotito vorrebbe trattenere il campione brasiliano classe ’93 ma mancano gli accordi sia sulòa durata che sulle cifre e questo fa ben sperare le concorrenti del club biancoceleste.

Il Milan potrebbe entrare a gamba tesa e puntare fortemente su Felipe Anderson ma è chiaro che andrebbe ceduto Samuel Chukwueze per non creare un ingorgo nel ruolo del trequartista. Felipe Anderson ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A e per Pioli sarebbe perfetto anche per il sacrificio costante che è abituato a fare in fase difensiva.