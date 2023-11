Milan così non va: un fattore premia Inter e Juve

Il Milan sembra essere in piena crisi e lo dimostra anche un dato emerso in queste ultime ore, che getta la squadra di Pioli nello sconforto generale.

Continua il momento negativo del Milan, che nelle ultime 4 gare disputate non è mai riuscita a vincere. Prima le sconfitte contro Juve e Psg, poi il pareggio subito in rimonta contro il Napoli, infine, il clamoroso k.o interno contro l’Udinese nell’ultima uscita di campionato.

Milan, solo 1,4 punti negli scontri diretti: media inferiore a quelle di Inter e Juve

Numeri che, inevitabilmente, hanno allontanato e non di poco, i rossoneri dal primo posto in classifica, ora occupato dall’Inter ch era un vantaggio di 6 punti e con la Juve sopra di 4. Ma questo non è l’unico gap tra la squadra di Pioli e quelle di Inzaghi e Allegri, perchè c’è anche un altro inquietante dato che balza all’occhio.

Tra le tre big infatti, il Milan è quella a registrare la peggior media punti negli scontri diretti con un punteggio di 1,4, contro i 4 punti a partita dell’Inter e i 2,5 della Juve. C’è da considerare, inoltre, che il Milan ha già disputato praticamente tutti gli scontri diretti del girone di andata e questo è ancora più allarmante.