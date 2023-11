Milan-Fiorentina, le probabili: scelte quasi obbligate per Pioli

Scelte obbligate per mister Stefano Pioli in vista del match di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico rossonero non ha opzioni.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la Fiorentina con diverse assenze nell’organico che influenzeranno le scelte tattiche dell’allenatore. Tra i dilemmi principali, la necessità di far fronte alle diverse defezioni nel reparto offensivo. Il Milan deve fare i conti con le pesanti assenze in attacco di Giroud, fuori per qualifica, Leao e Okafor, entrambi out per infortunio. Questa situazione riduce drasticamente le opzioni per l’attacco rossonero, mettendo tutto il peso della responsabilità sulle spalle di Luka Jovic.

Scelte obbligate per mister Pioli

Luka Jovic, arrivato in estate come vice Giroud, ha faticato finora a trovare continuità e risultati soddisfacenti con la maglia del Milan. Nonostante Pioli gli abbia concesso delle opportunità da titolare, l’attaccante serbo non è riuscito a lasciare il segno, sprecando alcune occasioni importanti.

La mancanza di alternative valide costringe Pioli a comporre l’attacco con Jovic come unica opzione da centravanti, affiancato da Chukwueze e Pulisic sui lati. Questa configurazione tattica, se da un lato offre comunque dinamismo e velocità, dall’altro rende il Milan estremamente dipendente dalle performance del serbo. Le assenze e le limitate alternative sulla panchina, con giocatori come Romero, rendono il Milan vulnerabile e con scarse possibilità di cambi durante la partita.

Le scelte sono praticamente obbligate per mister Stefano Pioli, dato le diverse indisponibilità per reparto. Il Milan non potrà contare Kjaer, Kalulu, Bennacer, Leao, Okafor, Giroud e Pellegrino. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico rossonero si affiderà a questa formazione titolare: Maignan in porta; Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez in difesa; Reijnders, Loftus-Cheek e Krunic a centrocampo; Chukwueze, Jovic e Pulisic in attacco.

Il match contro la Fiorentina rappresenta un’occasione per il Milan di riscattarsi dal pari amaro ottenuto a Lecce, e domani le sorti dei rossoneri dipenderanno dalla prestazione di Luka Jovic. Tutto ciò mentre il Diavolo lotta con le innumerevoli assenze che mettono a dura prova la profondità della rosa. Ancora una volta, mister Pioli è messo a dura prova. Il tecnico dovrà fare di necessita virtù per venire fuori da questo periodo negativo.

La sfida di domani svelerà se Jovic sarà in grado di rispondere alle aspettative e se il Milan riuscirà a ottenere una vittoria scaccia crisi contro una Fiorentina che si pone difronte ai rossoneri come un ostacolo duro da superare.