Milan Fiorentina, sospiro di sollievo per Pioli: torna il titolare

Arrivano buone notizie per Pioli e per tutto l’ambiente rossonero in vista della sfida contro la Fiorentina.

Siamo giunti alla conclusione della prima delle due settimane di sosta per le nazionali, con la squadra di Spalletti che avrà bisogno soltanto di un punto nella sfida di questa sera contro l’Ucraina per centrare la qualificazione ai prossimi Europei. Ma questi saranno anche i giorni che ci accompagneranno alla ripresa dei campionati, dove in programma ci sarà il big match tra Juve e Inter.

Milan, recuperato Calabria: ci sarà contro la Fiorentina

Il Milan proverà, dal canto suo, a cercare di recuperare qualche punto dalle due antagoniste nell’anticipo di sabato sera contro la Fiorentina, dove Stefano Pioli potrebbe anche avere delle sorprese a livello di formazione.

Stando a quanto riportato nella versione odierna de la Gazzetta dello Sport infatti, il capitano Davide Calabria, uscito anzitempo nella sfida contro il Lecce, non sarà a rischio per il match contro i gigliati e risulterà nella lista dei convocati di Stefano Pioli.