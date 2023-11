Milan-Fiorentina, Tomori suona la carica: l’ha detto in diretta

Manca ormai pochissimo al super match che vedrà sfidarsi Stefano Pioli e Vincenzo Italiano in quel di San Siro.

Il Milan per rialzarsi da un periodo piuttosto cupo. Stefano Pioli avrà davanti la Fiorentina a San Siro, e poi la testa andrà senza ombra di dubbio alla Champions League dove sempre a Milano verrà ospitato il Borussia Dortmund il 28 novembre.

Le parole di Tomori prima del match contro i viola

“Vincere è il nostro obiettivo, abbiamo tre partite di fila in casa e vogliamo vincerle tutte a partire da stasera“. Testa, concentrazione, questo trapela dalle parole del centrale Inglese ai microfoni di Milan tv.

“La Fiorentina è forte. Io cerco di aiutare la squadra e stasera spero di fare lo stesso se non di più“. Il Milan ha un faro in difesa. La coppia Thiaw-Tomori è l’unica ancora di salvataggio per Stefano Pioli in questo momento. E poi, un piccolo focus su Camarda ai microfoni di DAZN: “Camarda? Pazzesco. Ha 15 anni e quando li avevo io non so dov’ero. Lui è molto forte dentro l’area. Se entra in campo lo aiuteremo tutti. Sono contento per lui, ma la cosa più importante stasera è la vittoria“.