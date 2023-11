Milan, fissato il prezzo per gennaio: pronto l’affondo

Il Milan continua a tenere gli occhi puntati su un calciatore del campionato spagnolo. La società rossonera tenterà l’affondo.

Il Milan, in attesa della prossima finestra di mercato, si prepara a consolidare la sua difesa. La società rossonera, guidata da Stefano Pioli, ha fissato un obiettivo nel campionato spagnolo per rafforzare la catena di sinistra. Il Milan, consapevole della necessità di potenziare la difesa, si è concentra su un giocatore della Liga.

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la squadra, la società rossonera mira a portare un terzino sinistro dal Betis. La ricerca di un terzino sinistro rappresenta una mossa mirata del Milan per rafforzare il reparto arretrato. Si sono diffusi rapporti sul prezzo fissato per questo giocatore e sulle possibili strategie che il club rossonero potrebbe adottare per concludere positivamente l’affare.

Il ruolo di questo nuovo arrivo nel contesto tattico del Milan e la sua capacità di migliorare le prestazioni difensive della squadra sono argomenti chiave da considerare. Il Milan, sempre attento e proattivo sul mercato, si prepara a compiere un passo importante nell’ottica di rafforzare la propria squadra. L’acquisizione di un terzino sinistro potrebbe rappresentare un’aggiunta cruciale per i piani del club nella stagione in corso.

Il Milan tenterà l’affondo a gennaio

Il Milan ha definito un piano chiaro: rafforzare ogni ruolo con almeno due opzioni di qualità, creando così una squadra bilanciata. Tuttavia, il nodo cruciale è rappresentato dalla ricerca di un valido sostituto per Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro.

Diversi giocatori si sono alternati in quella posizione, ma nessuno ha completamente soddisfatto le esigenze. Tra questi, Dalot, Ballo-Touré e Florenzi hanno provato a occupare quel ruolo, tuttavia, senza pieno successo. Il nome di Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo classe 2000 del Betis Siviglia, è emerso come possibile soluzione per il Milan.

Miranda, che ha giocato in passato per Barcellona e Schalke, è stato oggetto di interesse da parte del Milan già questa estate. Tuttavia, a causa di varie circostanze, il trasferimento non è stato finalizzato. Con il contratto di Miranda in scadenza a giugno e con il giocatore che non ha intenzione di rinnovarlo, il Milan potrebbe acquisirlo senza costi di trasferimento, rappresentando un’opportunità vantaggiosa per il club rossonero. Non è da escludere l’affondo del Milan nel mercato di gennaio.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Betis potrebbe cedere Miranda a gennaio per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, cercando di monetizzare il trasferimento di un giocatore che rischia di andarsene a parametro zero. Una cifra più che abbordabile per il Milan.

Nonostante Ramon Planes, dirigente del Betis, abbia espresso il desiderio di prolungare il contratto di Miranda, sembra che il giocatore abbia già mostrato interesse per il Milan, rendendo questa possibile transizione più verosimile.

Il Milan, quindi, resta in attesa e pronto a un’eventuale mossa a gennaio. Inoltre, se ci fossero aperture dal Paok Salonicco per il difensore centrale Kostantinos Tsimikas, la prossima finestra di mercato potrebbe riservare altre sorprese.

Questa potenziale acquisizione di Miranda potrebbe finalmente garantire al Milan la stabilità e la qualità tanto cercate nel ruolo di terzino sinistro, consolidando così l’obiettivo di avere una squadra completa e competitiva per la stagione in corso.