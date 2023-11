Milan, flop Jovic: spunta un dato terrificante, il club non sa cosa fare

Il serbo non convince. Cercasi vice Giroud in quel di Casa Milan. Il 25enne ex Real Madrid ha un’ultima chance per il riscatto.

Semplicemente è stato il tormentone dell’estate milanista. Serviva un nuovo attaccante a Milano per far rifiatare un Giroud ormai 37enne. Le doti del francese non si discuteranno mai, le statistiche lo dimostrano anche quest’anno. Olivier Giroud in 11 match di Serie A ha segnato 7 reti (fornendo anche 3 assist). In Champions League ha deciso la scorsa favola contro il PSG con una frustata di testa da vero campione. Sostituire un centravanti di questo calibro sembra difficile, ma è ormai diventata una priorità di mercato. Il Milan deve programmare, e serve una scossa in quel reparto.

Jovic, Okafor… Quale sarà il problema? Tra i due, il serbo era stato scelto come vice Giroud proprio dopo che era sfumata la trattativa per portare a Milano Taremi. Jovic è stato preso dalla Fiorentina proprio nelle ultime ore di calciomercato, ma i numeri hanno un velo di terrore. Eppure il serbo, a soli 25 anni vanta già trofei importanti vinti in carriera. Le 7 partite al Milan però non hanno portato nessun gol o assist giocando solamente 223 minuti.

Jovic all’ultima spiaggia, numeri da horror

“Jovic è un flop“. Vero, molti tifosi la pensano in questa maniera. Ma il serbo ha ancora una chance. Contro Jovic ci sono alcuni dati e alcune statistiche da mani nei capelli. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Fiorentina e Real Madrid ha già guadagnato un milione di euro dall’estate nel passaggio in rossonero. Il suo contributo però in questo momento è fermo a soli due tiri in porta.

Praticamente si può dire che Jovic abbia guadagnato 500mila euro a conclusione verso lo specchio. Un dato che ha del clamoroso, anche perché comunque saranno pochi i minuti giocati, ma Pioli ha già dato grosse chance a tutti, anche dal primo minuto. Tolto Giroud, che in qualche modo c’è sempre, Pioli sta avendo poche risposte positive da tutto il resto del reparto offensivo rispetto alle scorse stagioni.

Ci sarà un’altra chance? Ci sarà il riscatto? Andiamo con ordine. Contro il Lecce, nell’ultima uscita stagionale dei rossoneri, Giroud ha perso la testa facendosi espellere per proteste reiterate. Il francese è stato squalificato per le prossime due giornate di Serie A contro Fiorentina e Frosinone, entrambe a San Siro.

In questo momento c’è anche Leao a preoccupare il tecnico Pioli. Salvo miracoli, il portoghese non ci sarà il 25 novembre contro i viola. Quindi, a meno di grosse rivoluzioni, potrebbero esser lanciati dal primo minuto sia Okafor che Jovic. Per il serbo sarebbe un match da ex, chissà che questa chicca possa servire per sbloccarsi definitivamente con il diavolo.