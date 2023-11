Milan, Fonseca fa sognare i tifosi: la notizia è una manna

Parla l’ex allenatore della Roma, attuale tecnico del Lille, Paulo Fonseca. Ecco cosa centra il Milan di Stefano Pioli.

Rialzarsi prima che ci sia un tracollo mentale e fisico. Questo è il piano immediato del Milan di Stefano Pioli. L’infermeria è sempre più numerosa, gli indisponibili crescono di partita in partita. Alla ripresa del campionato, il diavolo ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per il match valevole per la tredicesima giornata di Serie A in quel di San Siro.

Leao e Giroud non ci saranno, Pioli ripartirà dal duo Jovic-Okafor. Anche Pulisic e Calabria sono da valutare e al momento sono in forse. Pioli ha quasi le scelte obbligate per ripartire dalla Fiorentina per non perdere definitivamente il treno scudetto.

Non si gioca solamente in campo, anzi. Il Milan è alle prese con diverse trattative di mercato che potrebbero portare già a una conclusione nel mese di gennaio. Si guardano principalmente due reparti, difesa e attacco. Il pacchetto difensivo attualmente trema perché oltre a Tomori e Thiaw non ci sono seconde linee. Per l’attacco, sarà cruciale il prossimo mese.

Leao salterà qualche partita anche in vista dei turni cruciali di Champions League. Giroud sarà squalificato. Toccherà a Jovic ma non solo, il club rossonero sta monitorando vari profili come vice Giroud. Jovic non ha ancora convinto, chissà se sarà proprio la partita da ex viola a farlo sbloccare.

Jonathan David nel mirino del club rossonero

In Ligue 1, 12 partite condite da 2 reti e un assist. Il centravanti canadese classe 2000 è nel mirino di molte big d’Europa tra cui il Milan. Jonathan David milita al Lille, allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Paulo Fonseca lo allena e lo culla, le sue parole sul centravanti sono cucchiai di miele: “David? Penso sia un attaccante fortissimo. L’anno scorso è sicuramente stato uno dei migliori in assoluto – continua l’ex tecnico della Roma – Oggi son contento di avere un attaccante così in rosa. Sul futuro? So che sarà difficile tenerlo qui“.

Parola a Fonseca quindi, in esclusiva dal TransferRoom di Estoril (Portogallo). Il tecnico precisa la posizione del giocatore e del club per quanto riguarda il futuro: “Penso che un giocatore come David possa giocare sia in Serie A che in Inghilterra. Credo che abbia le qualità giuste per giocare nelle migliori squadre al mondo di adesso“. E quindi l’assist di Fonseca è servito. Pioli raccoglie e lo smista alla dirigenza che ne farà (lo sperano a Milano) buon uso.

Lo scarso rendimento di Jovic, al momento preoccupa. Un centravanti per il futuro va preso, ormai intorno a Casa Milan lo sanno più o meno tutti. David può essere la vera possibilità? Nulla è certo in questo mercato, vedi l’affare Taremi. Quel che c’è di certo è che Fonseca ne ha parlato molto bene.