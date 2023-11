Milan, Furlani studia il mercato: la strategia per gennaio ora è ben chiara

I rossoneri lavorano già sui possibili nomi per migliorare la squadra in vista del mercato di gennaio. Di seguito riportate le ultime novità

Il Milan, al terzo posto in classifica con ventitré punti, sta lavorando sia in campo per tornare a portare a casa i tre punti che fuori dal campo per migliorare la rosa.

La squadra di Pioli sin dall’inizio di questo campionato, sta riscontrando delle difficoltà sul numero degli infortunati, per questo motivo gli uomini di mercato rossoneri iniziano già a pensare a una strategia in vista del mercato di gennaio.

I possibili nomi per la strategia di mercato del Milan

Dopo gli infortuni di Kalulu e Pellegrino che resteranno fuori per molto tempo, il Milan studia le possibilità di mercato per migliorare la rosa. Le priorità dei rossoneri saranno due ovvero il difensore centrale e il centravanti, in quanto Giroud non può giocare tutte le partite.

Come è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno tre nomi per quanto riguarda il ruolo dell’attaccante.

Il primo è Jonathan David, il nome più semplice da prendere nonostante la richiesta di 40 milioni, ma i rossoneri possono abbassare il prezzo giocando sul fatto che sia la squadra del Lille che il giocatore stanno andando male.

Il secondo è Guirassy, attaccante dello Stoccarda, che costa meno avendo 17 milioni di clausola, ma che ha gli occhi di tutta l’Europa addosso.

Infine Akor Adams, attaccante del Montpellier, che è la possibile scommessa.

Per quanto riguarda invece la difesa si osservano e si cercano i possibili prestiti. Il possibile nome principali è Jakub Kiwior, ma non è sicuro che l’Arsenal possa aprire al prestito, stesso problema anche per Badiashile del Chelsea.

Sulla lista possibili nomi anche più giovani stile Pellegrino per esempio piacciono Koulierakis (Paok) e Alessandro Marcandalli (Reggiana, di proprietà del Genoa)