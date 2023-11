Milan, gioia Cardinale: il messaggio dopo l’impresa con il Psg

Non cessa l’euforia in casa Milan dopo la vittoria di platino contro il PSG. L’impresa è stata osannata anche da Cardinale, che ha mandato un messaggio celebrativo a squadra e tifosi.

Il Milan ha finalmente rotto il digiuno ed è tornata a combattere come solo lei sa fare nei palcoscenici europei. Il Diavolo è tornato ad imporsi in quello che da quasi 124 anni è il suo habitat naturale e, utilizzando una similitudine, ha sovrastato il Paris Saint Germain come il proprio attaccante, Olivier Giroud, ha fatto su Skriniar.

Ora il girone torna a sorridere alla squadra di Pioli, che ha ricevuto una fondamentale iniezione di fiducia dopo i risultati negativi maturati prima di martedì non solo in Champions League, ma anche in Serie A, ambito in cui i rossoneri vogliono tornare a correre.

Milan, Cardinale celebra la vittoria sul Psg: le parole alla Gazzetta

Sabato Leao e compagni dovranno affrontare con la stessa compattezza e lo stesso carattere l’insidiosa trasferta di Lecce, ma il ricordo della magica notte di “San Siro” è ancora limpidissimo, in particolare nella mente del patron Gerry Cardinale. Il proprietario del fondo Red Bird ci ha tenuto ad esaltare le gesta dei rossoneri a “La Gazzetta dello Sport” attraverso le seguenti parole:

“I nostri ragazzi si sono presentati per vincere e hanno dimostrato all’Europa e al mondo di essere capaci di esprimersi ai massimi livelli sulla scena internazionale”.

Cardinale ha proseguito con una menzione d’onore non solo per l’organico di Pioli, ma anche a tutto il popolo milanista: