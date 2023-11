Milan, il bomber arriva a gennaio: affare con lo sconto

I rossoneri hanno scelto il bomber che potrà giocare già a gennaio. Di seguito le ultime novità sul mercato del Milan e del suo attaccante.

Aspettando la partita di sabato 25 novembre alle 20:45 contro la Fiorentina, dopo la pausa per la nazionale, il Milan continua a lavorare concentrato in campo per portare a casa i tre punti che tanto mancano in serie A, ma soprattutto fuori dal campo cercando di trovare la migliore strategia in entrata e in uscita per il mercato di gennaio.

Attualmente la squadra di Pioli è al terzo posto in classifica di serie A con ventitré punti, otto in meno della prima in classifica che è l’Inter e tre in più della Fiorentina al sesto posto.

In Champions League – aspettando le due partite di ritorno con Borussia Dortmund e Newcastle – il club è al terzo posto con cinque punti, uno in meno del Psg e uno in più della squadra inglese. I prossimi match saranno decisivi in chiave qualificazione.

L’inizio di questa stagione è stato abbastanza difficile perché è stato caratterizzato dai tanti infortuni avvenuti all’interno della rosa, per questo motivo bisogna trovare delle ottime opportunità sul mercato soprattutto nei ruoli colpiti dagli infortuni per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. Ma non solo, i rossoneri cercano anche un attaccante.

Le ultime novità del mercato del Milan su Jonathan David

Gli uomini rossoneri lavorano sul mercato per trovare un attaccante da poter utilizzare al posto di Giroud nel caso in cui non fosse disponibile per qualche partita o per farlo anche riposare. Il primo nome sulla lista del Milan, come già scritto sulla La Gazzetta dello Sport, è quello di Jonathan David.

Jonathan David, classe 2000, è un attaccante della squadra francese del Lille. In questo inizio di stagione con dodici presenze ha realizzato due gol fornendo un assist in campionato, mentre in Conference League ha sempre segnato due gol e realizzato due assist ma con sei presenze. I rossoneri non vorrebbero aspettare l’estate per comprare il giovane attaccante, ma vorrebbero anticipare il colpo già alla finestra di mercato invernale.

L’attaccante canadese ha un contratto che scade nel 2025 e di conseguenza il Lille non potrà chiedere i 60 milioni di euro che chiedeva qualche mese fa, ma dovrà abbassare il prezzo accontentandosi di 40 milioni o anche qualcosina in meno. Jonathan David in ogni caso non è incedibile e si può acquistare anche a gennaio in quanto il club francese non vuole perderlo a zero nel 2025.