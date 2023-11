Milan, il messaggio di Pioli in queste ore: svolta a sorpresa, cambia il futuro

Il Milan potrebbe cambaire le carte in tavola. Pioli con le sue parole sembra essere sicuro sul proprio giocatore.

Il Milan probabilmente sta fronteggiando uno dei momenti più scuri della gestione di Stefano Pioli. Momento più scuro perchè è disarmante come la squadra di Pioli possa vincere ad esempio contro il PSG in Champions League mostrando un ottimo calcio per poi farsi recuperare dal Lecce in Serie A pareggiando una partita che era praticamente già in mano ai rossoneri. Se a tutto ciò aggiungiamo gli stop per guai fisici può crearsi un binomio letale per il futuro rossonero.

Difatti è comunque naturale che il lavoro di Pioli abbia raggiunto un plateau con la vittoria dello scudetto nel 2021/22, mancante da anni, per poi avere una leggera inflessione verso il basso nelle stagioni successive. Ora la posizione dell’allenatore romagnolo è più in dubbio che mai, anche se la società Milan non lascia mai trapelare nulla sull’argomento per salvaguardare il tecnico stesso e la rosa. Le prossime gare però, di Champions League soprattutto, saranno più che decisive per il futuro del Milan. Intanto Pioli nel pre partita contro la Fiorentina rilascia una dichiarazione sul talento Camarda.

Milan, il messaggio di Pioli a Camarda è chiaro

Il tecnico rossonero esprime belle parole per Camarda nel pre partita.

I rossoneri hanno per un attimo festeggiato quando poche giornate fa è stata raggiunta la vetta della Serie A. L’obiettivo era quello di tenere testa alle contendenti ma sono stati troppi i punti persi per strada che hanno portato il Milan a scendere alla quarta posizione con una distanza non breve dalle prime due.

Inter e Juventus difatti ad ora hanno le due rose migliori del campionato e lo stato di forma anche è chiaro che sia superiore alle altre. Ora il Milan dovrà andare necessariamente a punti contro la Fiorentina e il Borussia Dortmun in Europa per non perdere la speranza.

Nel pre partita di Milan Fiorentina Stefano Pioli rilascia delle parole su Francesco Camarda. Il giovane talento è stato i fatti convocato per la prima volta in prima squadra: “Non sembra avere 15 anni. Lui è molto sereno e stiamo cercando di trasmettergliela anche noi. Deve rimanere tranquillo perchè alla sua età deve godersi questo momento”.

Così, Pioli, sicuro su Camarda che probabilmente potrà esordire e non solo. Sperando che sia magari l’inizio di un viaggio più lungo che possa vederlo al centro del progetto Milan nel futuro.