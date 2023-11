Milan, il punto sugli infortuni: l’aggiornamento su Loftus-Cheek

Bollettino dell’infermeria ancora problematico per il Milan, che adesso deve fare il punto su tutti i giocatori ai box in vista del match di sabato contro la Fiorentina. E da Milanello, le ultime su Ruben Loftus-Cheek.

Il Milan è costretta ancora a fare i conti con parecchi giocatori di punta fermi per infortunio. E la situazione non lascia indifferenti i tifosi, preoccupati per il periodo complesso che i Rossoneri stanno vivendo sul campo.

Molti giocatori, tuttavia, sembrano procedere ormai spediti sulla via di ritorno al campo rettangolare, soprattutto per i casi di Bennacer, Pulisic e Kjaer. Filtra positività anche per Rafa Leao, mentre restano da monitorare le condizioni di Loftus-Cheek.

Condizioni di Loftus-Cheek: le ultime in casa Milan

Già finito ai box a causa di un’infiammazione addominale nelle scorse settimane, è di nuovo giunto il momento per il numero 8 rossonero di fermarsi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul sito Pazzidifanta.com, Ruben Loftus-Cheek oggi non ha preso parte all’ultimo allenamento settimanale a causa di un virus.

Il centrocampista inglese è, però, atteso a Milanello martedì, quando tutta la squadra riprenderà gli allenamenti sotto la direzione di Stefano Pioli.