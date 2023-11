Milan in crisi: senza Giroud rossoneri disastrosi

Due le giornate di squalifica rimediate da Olivier Giroud al termine di Lecce-Milan per proteste nei confronti del direttore di gara Rosario Abisso.

Il Milan sarà costretto ad affrontare le prossime due giornate di campionato senza Olivier Giroud: il Giudice Sportivo ha stabilito che il francese dovrà scontare due giornate di squalifica per gli insulti pronunciati nei confronti dell’arbitro Rosario Abisso sul finire di Lecce-Milan (terminata con il risultato di 2-2).

Giroud salterà le due gare contro Fiorentina (sabato 25 novembre) e Frosinone (sabato 2 dicembre). Contro la Fiorentina sarà assente anche Rafael Leao, fermo per infortunio. Stefano Pioli dovrà dunque correre ai ripari facendo affidamento su Okafor e Jovic.

Il Milan senza Giroud: i precedenti

Olivier Giroud è un giocatore fondamentale per la squadra di Stefano Pioli e la sua assenza – nelle prossime due gare di campionato dopo la sosta – si farà sentire. I precedenti senza il francese non sono ottimi per i rossoneri. La stagione 2021-2022 è quella in cui l’attaccante francese ha collezionato più assenze: fuori per 9 match, di cui 8 causa infortuni e una volta in panchina. In queste 9 gare senza Olivier Giroud, il Milan ha collezionato 18 punti.

Cinque le vittorie rimediate contro la Lazio ( 2-0), il Venezia (2-0), l’Atalanta (2-3), il Genoa (0-3) e la Salernitana (2-0). Tre i pareggi rispettivamente contro la Juventus (1-1), nel derby contro l’Inter (1-1) e infine contro l’Udinese (1-1). Una sconfitta in campionato contro il Sassuolo per il risultato di 1-3 e una sconfitta in Champions League contro il Liverpool per 2-1, con conseguente eliminazione ai gironi per i rossoneri.

Tali numeri non sono preoccupanti, ma se messi a confronto con i numeri della scorsa stagione, questi dimostrano quanto, con l’avanzare del tempo, Giroud sia diventato fondamentale per la squadra di Pioli. Nella stagione 2022-2023, infatti, l’attaccante francese ha saltato solamente cinque partite. In 5 match senza Giroud, però, lo scorso anno, il Milan ha collezionato solo 7 punti. Due vittorie senza il francese: quella contro il Monza e quella contro il Lecce. Due i pareggi contro Cremonese e Bologna e una sconfitta contro l’Udinese.

Nella stagione corrente, Giroud ha finora saltato solo un match, vinto dal Milan contro il Cagliari. Adesso i rossoneri sono chiamati a riscattarsi dagli ultimi risultati poco felici: due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare disputate dai rossoneri che mantengono ancora il terzo posto in classifica, dietro Juventus e Inter. Il Napoli però insegue a -2 punti e anche l’Atalanta e la Fiorentina, a -3 dai rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli, dopo la sosta per le Nazionali, dovrà dimostrare di poter essere incisiva anche senza il suo numero 9.